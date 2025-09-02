После налета украинских дронов в доме Ростова обнаружили неразорвавшийся снаряд

Силы ПВО отразили атаку на город, а также на Мясниковский и Неклиновский районы. В микрорайоне Левенцовский повреждения получили два жилых дома: на улице Ткачева в 19-этажке оказались повреждены фасад и кровля, однако эвакуировать жильцов не потребовалось; на улице Еляна в 25-этажном строении пострадал фасад и остекление в ряде квартир, в результате чего трое взрослых и один ребенок обратились за врачебной помощью.