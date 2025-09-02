Ричмонд
После налета украинских дронов в доме Ростова обнаружили неразорвавшийся снаряд

После ночного налета украинских дронов на Ростов-на-Дону в одной из квартир многоэтажного жилого здания был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.

После ночного налета украинских дронов на Ростов-на-Дону в одной из квартир многоэтажного жилого здания был обнаружен неразорвавшийся боеприпас. Данной информацией в своем Telegram-канале поделился временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Силы ПВО отразили атаку на город, а также на Мясниковский и Неклиновский районы. В микрорайоне Левенцовский повреждения получили два жилых дома: на улице Ткачева в 19-этажке оказались повреждены фасад и кровля, однако эвакуировать жильцов не потребовалось; на улице Еляна в 25-этажном строении пострадал фасад и остекление в ряде квартир, в результате чего трое взрослых и один ребенок обратились за врачебной помощью.

Обнаруженный снаряд стал причиной для эвакуации 320 обитателей здания. Для них был организован пункт временного размещения в ближайшей школе.

Врио главы региона добавил, что на западной окраине Ростова и в районе хутора Красный Крым возникли травяные пожары, которые были ликвидированы в ночные часы. После завершения деятельности саперов и сотрудников следственных органов муниципальная комиссия приступит к оценке причиненного ущерба.

В Ростове сработали силы ПВО: в Левенцовском районе горят верхние этажи двух домов.

