Жителя Забайкальского края задержали за госизмену и призывы к терроризму

Сотрудники ФСБ России в Забайкальском крае осуществили задержание мужчины — он подозревается в госизмене и призывах к терроризму. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщили в краевом УФСБ.

— 33-летний мужчина, являясь сотрудником одной из пожарных частей Забайкальского края, через сеть Интернет осуществлял публичные призывы к совершению террористических актов на территории России, — добавили в ведомстве.

Кроме того, задержанный собирал и передавал спецслужбам Киева данные о бойцах Вооруженных сил России (ВС РФ).

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по соответствующим статьям УК РФ — «Госизмена» и «Призывы к терроризму», передает ТАСС.

1 сентября сотрудники ФСБ в Тамбовской области также задержали 38-летнего жителя, который продолжительное время сотрудничал со спецслужбами Украины через мессенджер Telegram.