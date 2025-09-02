Жителя Забайкальского края задержали за госизмену и призывы к терроризму

Сотрудники ФСБ России в Забайкальском крае осуществили задержание мужчины — он подозревается в госизмене и призывах к терроризму. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщили в краевом УФСБ.
— 33-летний мужчина, являясь сотрудником одной из пожарных частей Забайкальского края, через сеть Интернет осуществлял публичные призывы к совершению террористических актов на территории России, — добавили в ведомстве.
Кроме того, задержанный собирал и передавал спецслужбам Киева данные о бойцах Вооруженных сил России (ВС РФ).
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по соответствующим статьям УК РФ — «Госизмена» и «Призывы к терроризму», передает ТАСС.
1 сентября сотрудники ФСБ в Тамбовской области также задержали 38-летнего жителя, который продолжительное время сотрудничал со спецслужбами Украины через мессенджер Telegram.