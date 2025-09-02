Ричмонд
В квартире в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА нашли неразорвавшийся снаряд

Была организована эвакуация 320 жителей дома.

Источник: Аргументы и факты

В одной из квартир в Ростове-на-Дону после атаки украинских беспилотников обнаружили неразорвавшийся снаряд. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам чиновника, была организована эвакуация 320 жителей дома, а также оборудован пункт временного размещения на базе ближайшей школы (№ 115).

«После того как на месте завершат работу саперы и следственные органы, муниципальная комиссия приступит к работе по фиксации ущерба», — уточнил Слюсарь.

Врио губернатора рассказал подробности о последствиях ночной беспилотной атаки на регион, отметив, что силы противовоздушной обороны отражали ее в столице Ростовской области, Мясниковском и Неклиновском районах. По его информации, на западе Ростова-на-Дону и в районе соседнего хутора Красный Крым было возгорание травы (огонь потушили), в микрорайоне Левенцовский пострадали 19-этажный и 25-этажный дома на улицах Ткачева и Еляна соответственно — повреждения получили фасады, кровля и остекление.

«Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. К счастью, серьезного вреда здоровью никто из них не получил», — подчеркнул Слюсарь.

Ранее чиновник информировал о возгораниях на верхних этажах двух многоквартирных домов (указанные выше многоэтажки).

По данным Минобороны России, в ночное время средства ПВО перехватили и ликвидировали в Ростовской области 13 украинских беспилотников самолетного типа.

