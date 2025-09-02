Оползень в Судане унес жизни тысячи людей: целая деревня стерта с лица земли, выжил только один человек

Крупный оползень в районе гор Марра на западе Судана полностью уничтожил целую деревню, что привело к массовой гибели людей. По информации агентства Reuters, число погибших превышает тысячу человек, выжить удалось только одному жителю.
На западе Судана оползень разрушил целую деревню, погибли более 1000 человек.
Представитель Движения за освобождение Судана/Армия подтвердил, что стихийное бедствие полностью стерло деревню с лица земли. Оползень сошел после продолжительных сильных дождей, обрушившихся на регион. Масштабы разрушений оказались настолько огромными, что восстановление поселения просто невозможно.
«По меньшей мере 1000 человек погибли в результате оползня, который разрушил деревню в районе гор Марра на западе Судана, в живых остался только один человек», — говорится в сообщении.
Движение, контролирующее территорию в регионе Дарфур, направило официальное обращение к Организации Объединенных Наций и международным гуманитарным организациям. Они запросили помощь в извлечении тел погибших, среди которых есть женщины и дети.
Накануне сообщалось, что мощное землетрясение в восточных районах Афганистана унесло жизни не менее 250 человек. Власти мобилизовали сотни сотрудников экстренных служб для оказания помощи пострадавшим в зоне бедствия. Магнитуда подземных толчков составила 6,2 балла. Эпицентр землетрясения находился в 57 километрах к северо-востоку от города Джелалабад на глубине 35 километров.
В результате урагана «Эрин», обрушившегося на восточное побережье США и позже ослабевшего до посттропического циклона, погибли как минимум два человека. Среди погибших — 17-летний юноша, плававший с семьей в Хэмптон-Бич, и 59-летний мужчина, прибывший в Нью-Йорк из Южной Каролины. Оба не смогли справиться с течением.
Тем временем на Сахалине в Невельском районе продолжается ликвидация последствий мощного циклона, который обрушился на муниципалитет в минувшие сутки. Итогом удара стихии стал выход из берегов реки Казачка, которая протекает по селу Колхозное. Из-за случившегося бедствия в районе объявили режим ЧС муниципального уровня.
Петербург также оказался во власти тыловой части уходящего к Белому морю циклона. Жителей Северной столицы ждали плотные облака, краткие прояснения и обязательные кратковременные дожди, местами переходящие в ливни с грозой.