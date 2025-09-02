Оползень в Судане унес жизни тысячи людей: целая деревня стерта с лица земли, выжил только один человек

В результате урагана «Эрин», обрушившегося на восточное побережье США и позже ослабевшего до посттропического циклона, погибли как минимум два человека. Среди погибших — 17-летний юноша, плававший с семьей в Хэмптон-Бич, и 59-летний мужчина, прибывший в Нью-Йорк из Южной Каролины. Оба не смогли справиться с течением.