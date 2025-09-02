Жилые дома загорелись в результате атаки 13 беспилотников на Ростовскую область

Минувшей ночью дежурные силы ПВО России уничтожили 13 вражеских дронов, атаковавших Ростовскую область. Жители областного центра сообщили о возгорании жилого дома.
Пожар возник в многоквартирных домах района Левенцовский в Ростове-на-Дону. Беспилотную опасность объявили в городе около 6 утра. Как сообщает Минобороны РФ, все дроны ликвидированы. На месте падения обломков работают экстренные службы.
"В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко, — прокомментировал ситуацию глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Он добавил, что в результате атаки украинских беспилотников никто из людей не пострадал.
