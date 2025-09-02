Ричмонд
Жилые дома загорелись в результате атаки 13 беспилотников на Ростовскую область

Минувшей ночью дежурные силы ПВО России уничтожили 13 вражеских дронов, атаковавших Ростовскую область.

Минувшей ночью дежурные силы ПВО России уничтожили 13 вражеских дронов, атаковавших Ростовскую область. Жители областного центра сообщили о возгорании жилого дома.

Пожар возник в многоквартирных домах района Левенцовский в Ростове-на-Дону. Беспилотную опасность объявили в городе около 6 утра. Как сообщает Минобороны РФ, все дроны ликвидированы. На месте падения обломков работают экстренные службы.

"В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко, — прокомментировал ситуацию глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Он добавил, что в результате атаки украинских беспилотников никто из людей не пострадал.

