Жилые дома загорелись в результате атаки 13 беспилотников на Ростовскую область

"В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко, — прокомментировал ситуацию глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Он добавил, что в результате атаки украинских беспилотников никто из людей не пострадал.