Свирепый тигр набросился на мужчину и оторвал ему голову

В провинции Мадхеш Непала тигр растерзал 55-летнего местного жителя Кришну Прасада Шарму, сообщает издание Republica.
Утром 27 августа 2025 года мужчина отправился на скутере в лес Адхабхар, чтобы собрать корм для скота. Когда он вовремя не вернулся домой, родственники обратились в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов совместно с солдатами провели поиски и нашли останки Шармы. По предварительным выводам, на него напала дикая кошка, отгрызшая ему голову, которая пока не обнаружена.
В районном управлении полиции отметили, что расследование обстоятельств трагедии продолжается.
