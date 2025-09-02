Ричмонд
Свирепый тигр набросился на мужчину и оторвал ему голову

В провинции Мадхеш Непала тигр растерзал 55-летнего местного жителя Кришну Прасада Шарму, сообщает издание Republica.

Утром 27 августа 2025 года мужчина отправился на скутере в лес Адхабхар, чтобы собрать корм для скота. Когда он вовремя не вернулся домой, родственники обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с солдатами провели поиски и нашли останки Шармы. По предварительным выводам, на него напала дикая кошка, отгрызшая ему голову, которая пока не обнаружена.

В районном управлении полиции отметили, что расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Читайте также: Стало известно о смертельном нападении тигра на человека — жертва лишилась ноги.

