Штурмовая бригада ВСУ попала под окружение в Сумской области

Украинские военные не могут выбраться из окружения.
Подразделения ВС РФ окружили в лесистой местности у населенного пункта Садки Сумской области группу украинских военнослужащих, принадлежащих к 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Об этом заявили в российских силовых структурах.
«В лесном массиве возле Садков бойцы ВС РФ взяли в окружение группу 80-й ОДШБр, которая пыталась приблизиться к позициям “Севера”», — заявил источник, его слова передает ТАСС. Отмечается, что украинским военным перекрыто снабжение по воздухи и по суше. Начата операция по ликвидации противника.
Кроме того, представители российских силовых структур отметили, что среди родственников украинских десантников, на фоне значительных потерь в Сумской области, наблюдаются призывы к объединению против действий украинского военного командования. Ранее сообщалось, что семьи военнослужащих данной бригады прекратили получать государственные компенсационные выплаты.
