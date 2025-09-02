Улицы Пекина опустели в преддверии праздника в честь победы над Японией. Видео

В этом году Пекин отмечает 80-летие окончания Второй мировой войны и победы в Войне сопротивления японским захватчикам, которая длилась с 1937 по 1945 год. На торжественные мероприятия приглашены 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына. Война стала ключевым этапом в истории Китая, а решающий вклад в победу был внесен после вступления СССР в конфликт в 1945 году.