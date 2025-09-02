Ричмонд
В Ростове обезвредили влетевший в квартиру снаряд

В настоящее время пункт временного размещения открыт в городе на базе школы № 115.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из жилого дома вынесли неразорвавшийся снаряд, который был обнаружен в одной из квартир после отраженной атаки БПЛА. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил глава города Александр Скрябин.

«В настоящее время заряд вынесен из дома силами саперов. Проведена эвакуация 320 жителей дома. Задействован пункт временного размещения на базе школы № 115», — написал политик в Telegram-канале.

Отметим, что 2 сентября в школе № 115 учеников переводят на дистанционный формат обучения. Занятия в очной форме возобновятся после того, как будут завершены все необходимые мероприятия в поврежденном доме, а эвакуированные жители вернутся домой.

Как KP.RU писал ранее, неразорвавшийся снаряд обнаружен в одной из квартир жилого дома в Ростове-на-Дону после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Опасный предмет выявлен в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий.

