Полиция разоблачила схему незаконной легализации мигрантов в российском регионе

Двое мужчин 56 и 44 лет и 43-летняя женщина организовали незаконную легализацию мигрантов в Калужской области. За денежное вознаграждение они подыскали восемь квартир в Калуге и Малоярославце. Собственники жилья за оплату регистрировали у себя нелегалов, предоставляя заведомо фиктивную прописку. Приезжие проживали по другим адресам. Граждан ближнего зарубежья они привлекали при помощи, так называемого, «сарафанного радио» с прошлого года.