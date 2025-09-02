Ричмонд
У России скоро появится новое средство борьбы против беспилотников

Россия в ближайшее время начнет активное применение лазерных систем для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров.

Заявление Мантурова о лазерных системах сделано в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке.

«У нас есть наработки, образцы, продукция уже поставляется в небольших объемах. Уверен, что в ближайшем будущем эти решения будут активно применяться», — сказал Мантуров в интервью для ТАСС.

Испытания перспективных лазерных комплексов прошли в июне 2025 года. Они станут частью универсальной системы ПВО России.

Российская микроэлектронная промышленность в настоящее время эффективно обеспечивает потребности гражданской и оборонной отраслей страны, заявил Мантуров. По его утверждению, ведущие отечественные предприятия, в числе которых «Микрон» и «НМ-Тех», в полном объеме осуществляют поставки требуемой продукции, полностью удовлетворяя запросы потребителей.

