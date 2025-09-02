Дочь Валерия Меладзе разыскивают приставы из-за неоплаченных автомобильных штрафов

В понедельник, 21 апреля, автоблогеру Ахмеду Венгаллби продлили арест на шесть месяцев. Его судят за попытку дать 100 тысяч рублей сотруднику ДПС, который составлял на него протокол о пьяном вождении. На суде блогер с улыбкой заявлял, что хотел вручить деньги автоинспектору в связи с хорошим настроением, и просил не отправлять его в СИЗО, так как он является единственным ребенком в семье. Как проходит суд над Венгаллби — в материале «Вечерней Москвы».