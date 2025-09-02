Дочь Валерия Меладзе разыскивают приставы из-за неоплаченных автомобильных штрафов

Судебные приставы разыскивают дочь певца Валерия Меладзе Арину из-за неоплаченных автомобильных штрафов. Как заявил Shot во вторник, 2 сентября, 22-летняя девушка не погасила начисленные взыскания, в связи с чем в отношении нее возбуждено исполнительное производство ФССП.
Причиной обращения приставов стал штраф от 1 июня. В тот день Меладзе управляла своим красным Mercedes GLA и превысила скорость, за что была оштрафована на 750 рублей.
В настоящий момент ведомство предпринимает меры для принудительного взыскания задолженности, передает Telegram-канал.
В понедельник, 21 апреля, автоблогеру Ахмеду Венгаллби продлили арест на шесть месяцев. Его судят за попытку дать 100 тысяч рублей сотруднику ДПС, который составлял на него протокол о пьяном вождении. На суде блогер с улыбкой заявлял, что хотел вручить деньги автоинспектору в связи с хорошим настроением, и просил не отправлять его в СИЗО, так как он является единственным ребенком в семье. Как проходит суд над Венгаллби — в материале «Вечерней Москвы».