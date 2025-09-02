Австралиец выжил после падения с недораскрывшимся парашютом с высоты 4,5 км

Житель Австралии выжил вместе с инструктором после того, как они прыгнули с парашютом с высоты 4,5 километра, но их парашют не раскрылся должным образом. Как передает австралийское СМИ SBS news, мужчина сам рассказал об этом в одном из интервью.
Сейчас Брэду Гаю 33 года, а происшествие с ним произошло около 11 лет назад. Молодому человеку подарили на день рождения ваучер на прыжок с парашютом, и посмотреть на него пришла вся его семья.
«После того как Брэд вместе с инструктором выпрыгнул из самолета на высоте 4,5 километра (15 тысяч футов) и провел в свободном падении 6−7 секунд, парашют раскрылся. Однако он не раскрылся должным образом. Затем был раскрыт запасной парашют, но его догнал первый», — рассказывается в публикации SBS news.
По признанию австралийца, он думал, что не выживет. И даже когда «инструктору удалось провести себя и Брэда к самому безопасному месту приземления: на насыпи рядом с озером на поле для гольфа», мужчина посчитал, что «лежит на мертвеце». Однако они оба остались живы.
Брэд сломал позвоночник и ребра, порвал связки шеи, а также получил посттравматическое стрессовое расстройство, сопровождавшееся ночными кошмарами и депрессией. Как мужчина чувствует себя сейчас спустя несколько лет, в публикации не уточняется.
Ранее сообщалось о случае в России — по некоторым данным, курсант Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала Маргелова убил командира, связав стропы его парашютов.