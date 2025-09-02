Жертв будет больше: спасатели всю ночь искали выживших после смертоносного землетрясения

Власти Афганистана, пострадавшего от мощного землетрясения, обращаются за международной помощью, в то время как спасательные команды ищут выживших. Спасатели всю ночь искали людей, оказавшихся под обломками домов из глины и камня, построенных в крутых ущельях. По имеющимся данным, землетрясение унесло жизни более 800 человек.
Руководство Афганистана обратилось за международной помощью в связи с тем, что страна пережила землетрясение, в результате которого погибло более 800 человек и тысячи получили ранения, пишет The Guardian.
В понедельник спасатели всю ночь искали выживших после того, как в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 6,0, разрушившее целые деревни в восточной провинции Кунар, граничащей с Пакистаном.
Многие остались под обломками глинобитных и каменных домов, построенных в крутых долинах, спасателям же с трудом удавалось добраться до отдаленных районов из-за труднопроходимой горной местности и ненастной погоды. Это было неглубокое землетрясение, произошедшее всего в шести милях под поверхностью земли, которое, как известно, имеет особенно разрушительные последствия.
По словам представителя администрации Забихуллы Муджахида, в результате землетрясения в провинциях Кунар и Нангархар погибли 812 человек. Власти заявили, что ожидают дальнейшего увеличения числа жертв, как только спасательные команды доберутся до более отдаленных районов, многие из которых оставались недоступными более 24 часов после землетрясения.
Шарафат Заман, представитель министерства здравоохранения в Кабуле, призвал к международной помощи для ликвидации последствий землетрясения, которое произошло около полуночи по местному времени: «Мы нуждаемся в ней, потому что здесь многие люди потеряли свои жизни и дома».
Землетрясение произошло в то время, когда Афганистан уже страдает от острого экономического кризиса и резкого прекращения международной помощи после захвата страны исламистами в 2021 году. Жесткая политика нынешней власти, такая как запрет на образование и трудоустройство женщин, привела к резкому сокращению объемов международной финансовой и гуманитарной помощи стране.
Катастрофа ляжет еще большим бременем на ресурсы администрации в раздираемой войной стране, которая также сталкивается с возвращением сотен тысяч афганцев, депортированных Ираном и Пакистаном в последние недели.
По словам властей, землетрясение стерло с лица земли три деревни в Кунаре, многим другим был причинен значительный ущерб. По меньшей мере, 610 человек погибли в Кунаре и 12 — в Нангархаре.
Некоторые жители деревни сидели и плакали среди груды развалин своих домов. Другие начали кропотливо разбирать завалы вручную или выносили раненых на самодельных носилках.
«Это Мазар-Дара в районе Нургал. Вся деревня разрушена», — сообщил журналистам один из пострадавших. «Дети и старики оказались в ловушке под завалами. Нам нужна срочная помощь».
Другой выживший сказал: «Нам нужны машины скорой помощи, нам нужны врачи, нам нужно все, чтобы спасти раненых и вернуть погибших».
В Кунаре погибшие, некоторые из которых были детьми, были завернуты в белые саваны жителями деревни, которые помолились над их телами, прежде чем похоронить их, в то время как вертолеты доставляли раненых в больницы.
Спасатели пытались добраться до отдаленных горных районов, отрезанных от сетей мобильной связи вдоль пакистанской границы, где во время землетрясения обрушились дома из глинобитного кирпича, разбросанные по склонам.
По данным афганского министерства обороны, военные спасательные команды рассредоточились по всему региону, и 40 рейсов доставили 420 раненых и погибших.
«В последние 24−48 часов в районе землетрясения также шли сильные дожди, поэтому риск оползней и обвалов также весьма велик — именно поэтому многие дороги непроходимы», — говорит Кейт Кэри, сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что Китай готов оказать помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий «в соответствии с потребностями Афганистана и в пределах своих возможностей».
Тем временем министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия доставила в Кабул 1000 семейных палаток и перевозит 15 тонн продовольствия в Кунар, а со вторника из Индии будет отправлено еще больше гуманитарной помощи.
В понедельник Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента США выразило свои соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения, но не ответило пока на вопрос, окажут ли Соединенные Штаты какую-либо помощь.