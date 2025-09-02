Жертв будет больше: спасатели всю ночь искали выживших после смертоносного землетрясения

Землетрясение произошло в то время, когда Афганистан уже страдает от острого экономического кризиса и резкого прекращения международной помощи после захвата страны исламистами в 2021 году. Жесткая политика нынешней власти, такая как запрет на образование и трудоустройство женщин, привела к резкому сокращению объемов международной финансовой и гуманитарной помощи стране.