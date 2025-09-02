Увеличилось число пострадавших после страшного ДТП в Амурской области

В результате ДТП с участием рейсового автобуса на Новотроицком шоссе под Благовещенском пострадали 22 человека. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии и проходят оперативное лечение. Среди пострадавших — четверо детей, госпитализированных в детскую больницу.