Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Увеличилось число пострадавших после страшного ДТП в Амурской области

В результате ДТП с участием рейсового автобуса на Новотроицком шоссе под Благовещенском пострадали 22 человека. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии и проходят оперативное лечение. Среди пострадавших — четверо детей, госпитализированных в детскую больницу.

Причины ДТП устанавливаются.

В результате ДТП с участием рейсового автобуса на Новотроицком шоссе под Благовещенском пострадали 22 человека. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии и проходят оперативное лечение. Среди пострадавших — четверо детей, госпитализированных в детскую больницу.

«Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме. Транспортировка осуществлялась машинами скорой помощи и центра медицины катастроф», — сообщили в Минздраве Амурской области. Новость опубликована в telegram-канале регионального минздрава.

Авария произошла на 7-м километре трассы. Пострадавшие распределены между Амурской областной больницей, городской больницей Благовещенска и Детской областной больницей. Причины ДТП устанавливаются.

Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись лоб в лоб на трассе Благовещенск — Свободный в Амурской области. Об этом сообщила сегодня утром пресс-служба ГАИ по Амурской области.