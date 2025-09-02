Увеличилось число пострадавших после страшного ДТП в Амурской области

Причины ДТП устанавливаются.
В результате ДТП с участием рейсового автобуса на Новотроицком шоссе под Благовещенском пострадали 22 человека. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии и проходят оперативное лечение. Среди пострадавших — четверо детей, госпитализированных в детскую больницу.
«Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме. Транспортировка осуществлялась машинами скорой помощи и центра медицины катастроф», — сообщили в Минздраве Амурской области. Новость опубликована в telegram-канале регионального минздрава.
Авария произошла на 7-м километре трассы. Пострадавшие распределены между Амурской областной больницей, городской больницей Благовещенска и Детской областной больницей. Причины ДТП устанавливаются.
Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись лоб в лоб на трассе Благовещенск — Свободный в Амурской области. Об этом сообщила сегодня утром пресс-служба ГАИ по Амурской области.