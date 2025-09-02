Ричмонд
Что известно о последствиях атаки украинских БПЛА на Ростов-на-Дону

Трое взрослых и ребенок пострадали в Ростове-на-Дону во время атаки украинских БПЛА, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о последствиях налета.

Масштаб атаки

  • Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над Ростовской областью 13 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

Последствия

  • Атаку БПЛА отразили в Ростове-на-Дону, Мясниковском и Неклиновском районах.
  • В ростовском микрорайоне Левенцовский повреждения получили две многоэтажки, трое взрослых и ребенок пострадали, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
  • На западной окраине города и возле соседнего хутора Красный Крым загорелась трава, огонь потушили.
  • Позже Слюсарь сообщил, что после атаки БПЛА в одной из квартир в Ростове-на-Дону обнаружили неразорвавшийся снаряд.
  • Проводилась эвакуация 320 жителей дома, пункт временного размещения организовали на базе школы.
  • Оцепление домов, пострадавших после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, сняли. Жители могут вернуться в свои квартиры, сообщил глава города Александр Скрябин.

