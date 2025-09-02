В Москве покончил с собой заслуженный ученый-геолог

Как стало известно «МК», несчастье произошло в субботу во второй половине дня, ничто не предвещало такого исхода. Доктор геолого-минералогических наук с утра был в нормальном расположении духа. Правда, от еды отказался. Ученый решил отдохнуть в своей комнате. Он никого не звал, не включал музыку. Пожилой мужчина покончил с жизнью примерно в 2 часа дня.