В Москве покончил с собой заслуженный ученый-геолог

98-летний ученый-геолог свёл счёты с жизнью в своей столичной квартире на юго-западе Москвы. Это случилось практически сразу после того, как пенсионера выписали из больницы.
Как стало известно «МК», несчастье произошло в субботу во второй половине дня, ничто не предвещало такого исхода. Доктор геолого-минералогических наук с утра был в нормальном расположении духа. Правда, от еды отказался. Ученый решил отдохнуть в своей комнате. Он никого не звал, не включал музыку. Пожилой мужчина покончил с жизнью примерно в 2 часа дня.
Примечательно, что незадолго до трагедии бывший главный научный сотрудник геологического института выписался из больницы. В стационар пенсионера отвезли с жалобами на нарушения сердечного ритма, а выписали уже на следующий день. На сердце он больше не жаловался.
У эксперта в области ледниковых отложений было много хронических заболеваний. Единственной отдушиной старика в последнее время было музыкальное радио.