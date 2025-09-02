Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве корги за рулем иномарки в три раза превысил скорость и попал на камеру. Фото

На Щелковском шоссе в Москве камеры вместо водителя зафиксировали за рулем белого автомобиля Kia корги. Собака значительно превышала скорость.

Собака находилась на водительском сиденье.

На Щелковском шоссе в Москве камеры вместо водителя зафиксировали за рулем белого автомобиля Kia корги. Собака значительно превышала скорость.

По данным telegram-канала «Москва сегодня», собака находилась на водительском сиденье и, судя по опубликованным фотографиям, именно она управляла транспортным средством в момент фиксации нарушения. Рядом с животным в салоне находился человек. Автомобиль двигался со скоростью 187 км/ч, что превышает разрешенную скорость на данном участке на 137 км/ч.

Рядом с животным в салоне находился человекФото: telegram-канал «Москва сегодня».