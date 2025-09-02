В Москве корги за рулем иномарки в три раза превысил скорость и попал на камеру. Фото

Собака находилась на водительском сиденье.
На Щелковском шоссе в Москве камеры вместо водителя зафиксировали за рулем белого автомобиля Kia корги. Собака значительно превышала скорость.
По данным telegram-канала «Москва сегодня», собака находилась на водительском сиденье и, судя по опубликованным фотографиям, именно она управляла транспортным средством в момент фиксации нарушения. Рядом с животным в салоне находился человек. Автомобиль двигался со скоростью 187 км/ч, что превышает разрешенную скорость на данном участке на 137 км/ч.
Рядом с животным в салоне находился человекФото: telegram-канал «Москва сегодня».