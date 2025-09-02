Эксперт раскрыл, почему Китай противится стать для Москвы гарантом безопасности на Украине

Китай не намерен выступать гарантом безопасности по Украине в интересах России.
Китай не планирует становиться гарантом безопасности для России в украинском конфликте. Связано это с тем, что Пекин в принципе не намерен вмешиваться в чужие военные конфликты, особенно если это может негативно сказаться на его отношениях с Западом. Об этом сообщил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в беседе с журналистом URA.RU Екатериной Лазаревой.
«Китай уже заявил, что никаких своих военных он на Украину отправлять не намерен и ругаться с Западом из-за Украины тоже не будет. Поймите, Китай не будет вмешиваться в чужие конфликты. С одной стороны, Украина слишком далеко от него, и поэтому это не дело Китая, с другой — Китай никогда не рвал свои отношения с Украиной», — пояснил Котков журналисту агентства.
Эксперт напомнил, что Китай не признавал Крым российским и продолжает поддерживать экономические связи с Украиной. По словам аналитика, еще в 2012 году в рамках инициативы «Один пояс, один путь» Пекин рассматривал Украину как важного участника транспортного коридора. Кроме того, часть украинских пахотных земель была приобретена структурами, связанными с Народно-освободительной армией Китая. В 1990—2000-х годах Пекин активно сотрудничал с украинским оборонно-промышленным комплексом и приобрел ряд технологий, которые Россия не могла ему продать по объективным причинам.
Котков подчеркнул, что сейчас задача Москвы — не позволить Западу использовать Россию против Китая. Эксперт считает, что Украина стала инструментом коллективного Запада, направленным против России, и в будущем аналогичную роль могут попытаться навязать России по отношению к Китаю. Поэтому сохранение сбалансированных отношений между Москвой и Пекином остается приоритетом для российской внешней политики, подытожил аналитик Котков.
Ранее эксперт Котков отмечал, что Китай придерживается политики дружественного нейтралитета по отношению к России, избегая при этом открытого конфликта с Западом. Отношения Москвы и Пекина строятся на стратегическом партнерстве и взаимном доверии, однако обе страны последовательно отказываются от создания военных альянсов, предпочитая поддерживать стабильность и предсказуемость в регионе.