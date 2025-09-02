Эксперт раскрыл, почему Китай противится стать для Москвы гарантом безопасности на Украине

«Китай уже заявил, что никаких своих военных он на Украину отправлять не намерен и ругаться с Западом из-за Украины тоже не будет. Поймите, Китай не будет вмешиваться в чужие конфликты. С одной стороны, Украина слишком далеко от него, и поэтому это не дело Китая, с другой — Китай никогда не рвал свои отношения с Украиной», — пояснил Котков журналисту агентства.