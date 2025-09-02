В Екатеринбурге пассажирка выпала из автобуса на дорогу

Пассажирка автобуса в центре Екатеринбурга пострадала, выпав из салона на дорогу во время движения, сообщил портал E1.ru.
На кадрах, которые распространились в Сети, можно увидеть, как пожилая женщина падает на проезжую часть из транспортного средства. При этом автобус задевает пострадавшую.
После случившегося к ней на помощь подбежали прохожие. Очевидцы рассказали, что пассажирка получила травму, но смогла подняться.
Авторы публикации предположили, что водитель автобуса продолжил движение, поскольку не заметил, что женщина оказалась на дороге.
Напомним, в начале апреля в Новосибирске пассажирка погибла, выпав из автобуса из-за незакрытых дверей. После происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).