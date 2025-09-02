Мужчине чудом удалось выжить после падения без парашюта с высоты 4,5 км

Гай уверен, что психологические последствия оказались губительнее телесных ран. Он столкнулся с посттравматическим стрессовым расстройством, сопровождавшимся ночными кошмарами. Почти четыре месяца он практически не покидал своей комнаты и не мог передвигаться без помощи, его матери приходилось помогать ему с приемом пищи и гигиеническими процедурами.