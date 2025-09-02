Неразорвавшийся снаряд вынесли из жилого дома после атаки ВСУ в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону из жилого дома вынесли неразорвавшийся боеприпас, который обнаружили в одной из квартир после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своём Telegram-канале.
По словам мэра, из здания эвакуировали 320 человек. Для них был развёрнут пункт временного размещения на базе школы № 115. Учебный процесс там временно перевели в дистанционный формат.
Скрябин уточнил, что после завершения всех работ занятия в школе возобновятся в обычном режиме. Сапёры продолжают работу на месте происшествия.
Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что атака беспилотников на Ростов-на-Дону была отражена. В Левенцовском районе пострадали три взрослых и один ребёнок, повреждены две многоэтажки.
