Братья-наркобароны под Новосибирском сожгли дом с силовиками внутри

Братья-наркобароны в Новосибирской области подожгли лабораторию по изготовлению наркотических веществ вместе с находившимися внутри силовиками. Об этом случае во вторник, 2 сентября, сообщили в региональном управлении ФСБ России.
Сотрудники правоохранительных органов осуществили задержание двух родственников, которые организовали в частном доме села Карпысак подпольное производство запрещенных веществ.
Мужчины оказали силовикам активное сопротивление. При обысках оперативники нашли более 350 литров химических реактивов и прекурсоров, а также более 40 килограммов готового наркотика.
Сначала фигуранты попытались спрятаться в тайнике в подвале дома. При побеге один из задержанных поджег здание, когда внутри находились сотрудники полиции.
Никто из участников операции не пострадал, передает «Коммерсантъ».
Ранее столичные правоохранители нашли в квартире у мужчины более килограмма мефедрона. Злоумышленник попался с наркотиками, когда перемещался по городу на такси.