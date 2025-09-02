«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Ижевске при закладке самодельного взрывного устройства большой мощности у проходной одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса задержаны граждане 2008 и 2010 г. р.», — сообщили в ФСБ. По словам Петренко, троим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт). «По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Петренко.
В Ижевске предотвратили теракт на объекте ОПК
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. ФСБ предотвратила теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Ижевске, который готовили подростки, они арестованы, им предъявлено обвинение. Об этом этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.