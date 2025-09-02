В Ижевске предотвратили теракт на объекте ОПК

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Ижевске при закладке самодельного взрывного устройства большой мощности у проходной одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса задержаны граждане 2008 и 2010 г. р.», — сообщили в ФСБ. По словам Петренко, троим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт). «По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Петренко.