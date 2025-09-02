Бастрыкин потребовал доклад о нападении мигранта на ребенка в Ленобласти

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела о преступных действиях мигранта по отношении к малолетнему ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в поселке Мурино на улице Оборонной. Школьница начальных классов ехала на самокате. Ее остановил иностранец. Со слов девочки, мужчина отобрал СИМ, после чего потащил ее в лес. Мигрант предлагал ребенку вступить в сексуальную связь за деньги.
Преступление предотвратила прохожая, которая выгуливала собаку. Женщина бросилась на защиту ребенка. Она вырвала девочку из лап иностранца и проводила ее домой. Семья школьницы обратилась в правоохранительные органы. О поимке подозреваемого информация не поступала.
По факту происшествия во Всеволожском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело. Глава ведомства потребовал доклад о ходе расследования преступления.
