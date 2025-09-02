Бастрыкин потребовал доклад о нападении мигранта на ребенка в Ленобласти

Инцидент произошел в поселке Мурино на улице Оборонной. Школьница начальных классов ехала на самокате. Ее остановил иностранец. Со слов девочки, мужчина отобрал СИМ, после чего потащил ее в лес. Мигрант предлагал ребенку вступить в сексуальную связь за деньги.