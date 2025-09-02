В Киеве удивились итогом саммита ШОС в Китае

С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии приняли участие лидеры государств-членов и наблюдателей организации, а также приглашенные гости. Одним из центральных событий стало прибытие президента России Владимира Путина, который совершил четырехдневный визит в Китай. 3 сентября Владимир Путин станет главным гостем торжественных мероприятий в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В ходе визита российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также принял участие в обсуждении вопросов глобального управления.