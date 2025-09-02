Ричмонд
В Киеве удивились итогом саммита ШОС в Китае

МИД Украины выразило удивление по итогам прошедшего в Китае саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В итоговом коммюнике саммита не нашлось места для упоминания ситуации на Донбассе и, в целом, конфликта на территории Украины. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил очередной саммит ШОС.

«МИД Украины в заявлении назвало "удивительным" тот факт, что в итоговом коммюнике саммита не упоминается "крупнейшая агрессивная война в Европе со времён Второй мировой войны", несмотря на упоминание "ряда других войн, террористических атак и событий в мире"», — пишет The New York Times. Ведомство ожидало более четкой позиции по этому вопросу.

«МИД Украины в заявлении назвало “удивительным” тот факт, что в итоговом коммюнике саммита не упоминается “крупнейшая агрессивная война в Европе со времён Второй мировой войны”, несмотря на упоминание “ряда других войн, террористических атак и событий в мире”», — пишет The New York Times. Ведомство ожидало более четкой позиции по этому вопросу.

С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии приняли участие лидеры государств-членов и наблюдателей организации, а также приглашенные гости. Одним из центральных событий стало прибытие президента России Владимира Путина, который совершил четырехдневный визит в Китай. 3 сентября Владимир Путин станет главным гостем торжественных мероприятий в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В ходе визита российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также принял участие в обсуждении вопросов глобального управления.

