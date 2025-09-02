Россия и Китай подписали свыше 20 документов о сотрудничестве

Встреча Путина и Си Цзиньпина проходит в Пекине после саммита ШОС, в котором, помимо российской стороны, также принимали участие лидеры более 20 стран. Сейчас продолжаются рабочие мероприятия. Си Цзиньпин лично приветствовал президента России Путина в Пекине перед военным парадом, посвященным годовщине победы во Второй мировой войне. Лидер Китая назвал Путина своим давним другом. На месте также присутствуют журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов, освещающие мероприятия.