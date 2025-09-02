Руководителей крупнейшего в РФ объединения строителей задержали в Москве за подкуп

Недавно суд также арестовал мэра Владимира Дмитрия Наумова. Его подозревают в связях с местной «кладбищенской ОПГ», которая незаконно продавала места на кладбище и навязывала платные услуги. Чем еще известен Наумов и как он связан с бандитами, узнала «Вечерняя Москва».