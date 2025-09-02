Ричмонд
Руководителей крупнейшего в РФ объединения строителей задержали в Москве за подкуп

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве руководство ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). Об этом во вторник, 2 сентября, сообщили в издании «Коммерсант».

В материале добавили, что в списке арестованных — руководитель компании Сергей Кононыхин и его заместитель Виталий Еремин. Они обвиняются в коммерческом подкупе, их уже отправили под стражу.

В материале добавили, что в списке арестованных — руководитель компании Сергей Кононыхин и его заместитель Виталий Еремин. Они обвиняются в коммерческом подкупе, их уже отправили под стражу.

НОСТРОЙ — крупнейшее объединение саморегулируемых организаций в строительной сфере, в которое входят более 105 тысяч строительных компаний, добавили в газете.

Недавно суд также арестовал мэра Владимира Дмитрия Наумова. Его подозревают в связях с местной «кладбищенской ОПГ», которая незаконно продавала места на кладбище и навязывала платные услуги. Чем еще известен Наумов и как он связан с бандитами, узнала «Вечерняя Москва».