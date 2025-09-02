Руководителей крупнейшего в РФ объединения строителей задержали в Москве за подкуп

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве руководство ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). Об этом во вторник, 2 сентября, сообщили в издании «Коммерсант».
В материале добавили, что в списке арестованных — руководитель компании Сергей Кононыхин и его заместитель Виталий Еремин. Они обвиняются в коммерческом подкупе, их уже отправили под стражу.
НОСТРОЙ — крупнейшее объединение саморегулируемых организаций в строительной сфере, в которое входят более 105 тысяч строительных компаний, добавили в газете.
