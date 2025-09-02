11-летнего мальчика убили после игры с дверным звонком

Эта игра и раньше приводила к смертям, подчеркивает The Guardian. В 2023 году житель Калифорнии был признан виновным в убийстве за то, что он намеренно протаранил машину шестерых подростков, которые позвонили в его дверь, при этом он убил троих несовершеннолетних.