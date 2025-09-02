11-летнего мальчика убили после игры с дверным звонком

По словам американской полиции, в Хьюстоне 11-летний мальчик был застрелен после шалостей со звонком в дверь. Мальчик получил несколько ранений, когда они с друзьями играли в глупую, но в целом безобидную игру «динь-дон», когда нужно позвонить в дверь и убежать.
Власти сообщили, что мальчик получил несколько выстрелов, когда он и несколько его друзей звонили в дверь в районе Истсайд.
Полицейское управление Хьюстона не раскрыло личность мальчика или жильца дома, но сообщило, что был арестован мужчина средних лет, а позже из дома было изъято несколько единиц оружия.
Полиция сообщила, что мальчик играл в игру «динь-дон», которая заключается в том, чтобы позвонить в дверь дома и убежать. Свидетель видел, как мальчик позвонил в дверь и выбежал из дома, прежде чем в него выстрелили, пишет The Guardian.
«Свидетель заявил, что мальчик выбежал из дома, предварительно позвонив в дверь, незадолго до того, как получил огнестрельное ранение», — говорится в заявлении полиции.
Позже соседи рассказали KPCR 2, что видели, как мужчину в наручниках выводили из полицейской машины и вели к дому, где произошла стрельба.
Детектив Хьюстонского отдела по расследованию убийств Майкл Касс рассказал корреспонденту CBS News ХОУ, что свидетель вспомнил, как кто-то выходил из дома и «стрелял в детей, бегущих по улице».
«К сожалению, как это ни печально, один из мальчиков, которому было 11 лет, был убит выстрелом в спину», — сказал Майкл Касс.
Эта игра и раньше приводила к смертям, подчеркивает The Guardian. В 2023 году житель Калифорнии был признан виновным в убийстве за то, что он намеренно протаранил машину шестерых подростков, которые позвонили в его дверь, при этом он убил троих несовершеннолетних.
Согласно сообщениям местной полиции, в мае мужчине из Вирджинии было предъявлено обвинение в убийстве второй степени после того, как он застрелил подростка, который в 3 часа ночи снимал на видео с TikTok игру с дверным звонком в доме мужчины.