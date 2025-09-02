Путин и Си в Китае вдвоем обсудили будущее Украины

В Пекине лидеры России и Китая обсудили урегулирование украинского конфликта. Но прогнозируемой многими экспертами «Ялты-2» не состоялось — Владимир Путин и Си Цзиньпин общались без участия американского лидера Дональда Трампа. Впрочем, это не значит, что они ограничились только двусторонними отношениями. Аналитики считают, что завершение конфликта на Украине стало одной из ключевых сложных тем в переговорах. У Путина и Си есть свое видение нового миропорядка, которое и будет предложено Трампу.