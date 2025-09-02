НОСТРОЙ подтвердил задержание главы аппарата Кононыхина и его зама Еремина

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) во вторник, 2 сентября, подтвердило арест руководителя аппарата ассоциации Сергея Кононыхина и его заместителя Виталия Еремина.
— НОСТРОЙ подтверждает факт задержания. Ведутся оперативные мероприятия. Дополнительной информацией нацобъединение не располагает. НОСТРОЙ заинтересован в скорейшем разрешении данной ситуации и готов оказать всестороннее содействие следствию, — заявили РИА Новости в объединении.
Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве руководство ассоциации. В списке задержанных — руководитель компании Сергей Кононыхин и его заместитель Виталий Еремин. СМИ писали, что они обвиняются в коммерческом подкупе и их уже отправили под стражу.
НОСТРОЙ — крупнейшее объединение саморегулируемых организаций в строительной сфере, в которое входят более 105 тысяч строительных компаний.
Недавно суд также арестовал мэра Владимира Дмитрия Наумова. Его подозревают в связях с местной «кладбищенской ОПГ», которая незаконно продавала места на кладбище и навязывала платные услуги. Чем еще известен Наумов и как он связан с бандитами, узнала «Вечерняя Москва».