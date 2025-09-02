Пушилин заявил о создании буферной зоны в Днепропетровской области

Пушилин уточнил, что формирование зоны безопасности связано с необходимостью защитить освобожденные территории от возможных атак со стороны украинских сил. Он отметил, что подразделения ВС РФ продолжают укреплять оборону на новых рубежах, чтобы обезопасить жителей ДНР и стабилизировать ситуацию в регионе. По его словам, работы по созданию оборонительных сооружений и расчистке территории ведутся в круглосуточном режиме.