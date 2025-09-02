Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин заявил о создании буферной зоны в Днепропетровской области

Вооруженные силы России улучшают свои позиции на территории Днепропетровской области Украины и уже начинают создавать зону безопасности после полного освобождения южной части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

ВС РФ создают зону безопасности от ВСУ на юге ДНР.

Вооруженные силы России улучшают свои позиции на территории Днепропетровской области Украины и уже начинают создавать зону безопасности после полного освобождения южной части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«С освобождением Камышевахи можно сказать, что освобожден весь юг республики. И здесь хотелось бы выразить слово благодарности бойцам группировки войск “Восток”, которые завершили освобождение и сейчас улучшают позиции на территории Днепропетровской области, создавая необходимые зоны безопасности», — заявил глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПушилин: ВС России взяли под контроль весь юг ДНР.

Пушилин уточнил, что формирование зоны безопасности связано с необходимостью защитить освобожденные территории от возможных атак со стороны украинских сил. Он отметил, что подразделения ВС РФ продолжают укреплять оборону на новых рубежах, чтобы обезопасить жителей ДНР и стабилизировать ситуацию в регионе. По его словам, работы по созданию оборонительных сооружений и расчистке территории ведутся в круглосуточном режиме.

В конце августа Пушили заявил о полном освобождении южной части ДНР после взятия под российский контроль населенного пункта Камышеваха. По словам главы республики, за последнюю неделю подразделения группировки войск «Восток» также освободили населенные пункты Первое Мая и Нелеповка.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше