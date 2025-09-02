Силовики задержали руководителей крупнейшего в РФ объединения строителей

Фигурантам инкриминируется коммерческий подкуп в особо крупном размере, совершенный организованной группой лиц. В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В случае установления виновности им может грозить до девяти лет заключения и штраф в размере до 40-кратной суммы незаконного вознаграждения. Детали уголовного дела не разглашаются.