Силовики задержали руководителей крупнейшего в РФ объединения строителей

В Москве правоохранительными органами задержаны председатель правления ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Сергей Кононыхин и его заместитель Виталий Еремин. Соответствующая информация появилась в издании «Коммерсантъ».
Фигурантам инкриминируется коммерческий подкуп в особо крупном размере, совершенный организованной группой лиц. В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В случае установления виновности им может грозить до девяти лет заключения и штраф в размере до 40-кратной суммы незаконного вознаграждения. Детали уголовного дела не разглашаются.
В пресс-службе объединения подтвердили факт задержания руководства. В настоящее время проводятся необходимые оперативные действия, иная информация у организации отсутствует.
НОСТРОЙ представляет собой крупнейшее отраслевое объединение саморегулируемых организаций в строительной индустрии, объединяющее более 105 тысяч профильных компаний.
Ранее в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности был задержан экс-первый вице-мэр города Щучье Курганской области Сергей Белов. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Судом для него также избрана мера содержания под стражей.
По данным следствия, в 2020 году Белов, занимая пост вице-мэра, незаконно распорядился передать в собственность сотрудникам городской администрации семь муниципальных квартир. Данное жилье предназначалось для граждан, стоявших в очереди на улучшение жилищных условий. Финансовый ущерб, нанесенный бюджету действиями чиновника, превысил 17 миллионов рублей.
Читайте также: Беглого убийцу поймали спустя пять лет благодаря одной детали.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.