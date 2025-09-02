Троих подростков арестовали за попытку организации теракта в Ижевске

Попытку теракта предотвратили силовики в Ижевске. Трое подростков пытались устроить взрыв на предприятии. Как сообщает Следком, теракт планировался возле проходной на объекте ОПК.
ФСБ опубликовало кадры допроса подростков. Две девочки и парень 15, 17 и 17 лет вступили в переписку с украинскими кураторами еще в июле. Им поставили задание и передали рюкзак с СВУ. Во время закладки взрывчатки в августе на проходной предприятия несовершеннолетних задержали сотрудники ФСБ.
Также известно, что подготовкой взрыва занимались представители СБУ. Подростков арестовали. Ведется расследование.
