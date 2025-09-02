Ричмонд
ВСУ перебрасывают наемников к селу Тихое на харьковском направлении

Киев активно применяет отряды иностранных наемников из-за больших потерь в ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

На харьковском направлении украинские военные задействуют наёмников из-за рубежа, которые восполняют потери в рядах армии. Информация об этом размещена в Telegram-канале «Северный ветер».

Отмечается, что эти наёмные подразделения всё чаще перебрасывают к селу Тихое, откуда ранее были выведены украинские войска из-за значительных потерь. Киевское командование стремится избежать окружения своих сил в этом районе. Иностранных бойцов усиливают артиллерийскими и зенитными расчётами, которые потеряли своё вооружение и были переведены в пехоту.

Ранее сообщалось, что ВСУ на некоторых направлениях отступили на 10 км. Линия обороны ВСУ на нескольких участках линии боевого соприкосновения утратила целостность.