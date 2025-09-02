Отмечается, что эти наёмные подразделения всё чаще перебрасывают к селу Тихое, откуда ранее были выведены украинские войска из-за значительных потерь. Киевское командование стремится избежать окружения своих сил в этом районе. Иностранных бойцов усиливают артиллерийскими и зенитными расчётами, которые потеряли своё вооружение и были переведены в пехоту.