На харьковском направлении украинские военные задействуют наёмников из-за рубежа, которые восполняют потери в рядах армии. Информация об этом размещена в Telegram-канале «Северный ветер».
Отмечается, что эти наёмные подразделения всё чаще перебрасывают к селу Тихое, откуда ранее были выведены украинские войска из-за значительных потерь. Киевское командование стремится избежать окружения своих сил в этом районе. Иностранных бойцов усиливают артиллерийскими и зенитными расчётами, которые потеряли своё вооружение и были переведены в пехоту.
Ранее сообщалось, что ВСУ на некоторых направлениях отступили на 10 км. Линия обороны ВСУ на нескольких участках линии боевого соприкосновения утратила целостность.