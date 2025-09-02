Трое подростков пытались устроить теракт на предприятии в Ижевске

Трое подростков в Ижевске попытались устроить теракт на местном предприятии. Об этом во вторник, 2 сентября, рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Отмечается, что подростки могли быть завербованы спецслужбами Украины.
По данным следствия, несовершеннолетние в возрасте 15, 16 и 17 лет собирались установить бомбу на проходной предприятия, их арестовали.
— Следственными органами СК России по Удмуртской Республике совместно с региональным управлением ФСБ пресечена преступная деятельность троих несовершеннолетних, обвиняемых в покушении на террористический акт, — передает Telegram-канал СК РФ.
До этого в Удмуртии задержали уроженца Центральной Азии, планировавшего поджог железнодорожного состава и оправдывавшего теракт в «Крокус Сити Холле», сообщили в ФСБ. Он публиковал оправдания нападения в социальных сетях и мессенджере Telegram.
Силовики задержали в Крыму агента Службы безопасности Украины, который изготовил мощную бомбу и собирался устроить взрыв в Севастополе. Он дистанционно получил от куратора инструкцию по изготовлению бомбы и о том, где необходимо ее заложить.