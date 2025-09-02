Shot: Игорь Стрелков с каждым днем в колонии чувствует себя все хуже и хуже

«Стрелков-Гиркин пытается держаться, однако состояние с каждым днем ухудшается», — сообщает SHOT в telegram-канале. Сообщалось о проблемах со здоровьем у Стрелкова, связанных с условиями содержания. Он отбывает наказание за призывы к экстремизму.