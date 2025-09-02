Ричмонд
В Удмуртии трое подростков обвиняются в попытке теракта на ОПК. Видео

В Удмуртии предотвращен теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Обвинения по этому делу предъявлены трем подросткам в возрасте 15, 16 и 17 лет. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В Удмуртской Республике троим подросткам предъявлено обвинение в покушении на террористический акт», — говорится в официальном telegram-канале СК. В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подростки вступили в контакт с представителем украинских спецслужб через популярный мессенджер с целью получения быстрого заработка. В ходе переписки подростки получили задание совершить теракт на одном из предприятий ОПК в Ижевске. Для реализации задуманного двум фигурантам было передано самодельное взрывное устройство. Подготовка к преступлению велась в июле 2025 года. В августе 2025 года, в момент закладки взрывного устройства у проходной предприятия, все трое несовершеннолетних были задержаны сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике.