В Москве задержали двух руководящих сотрудников аппарата объединения НОСТРОЙ

Объединение НОСТРОЙ выразило готовность «оказать всестороннее содействие следствию».

Источник: Комсомольская правда

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) подтвердило сообщение о задержании руководителя аппарата ассоциации Сергея Кононыхина и его зама Виталия Еремина.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что двух руководителей объединения НОСТРОЙ задержали по обвинению в коммерческом подкупе.

«НОСТРОЙ подтверждает факт задержания. Ведутся оперативные мероприятия. Дополнительной информацией нацобъединение не располагает», — приводит РИА Недвижимость комментарии объединения.

В сообщении также отмечается заинтересованность объединения «в скорейшем разрешении данной ситуации» и готовность «оказать всестороннее содействие следствию».

НОСТРОЙ — крупнейшее в России объединение саморегулируемых организаций в строительной сфере.

Напомним, на прошлой неделе арестовали бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева, которого обвиняют в мошенничестве на 20 млн рублей.