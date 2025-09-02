В Москве задержали двух руководящих сотрудников аппарата объединения НОСТРОЙ

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) подтвердило сообщение о задержании руководителя аппарата ассоциации Сергея Кононыхина и его зама Виталия Еремина.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что двух руководителей объединения НОСТРОЙ задержали по обвинению в коммерческом подкупе.
«НОСТРОЙ подтверждает факт задержания. Ведутся оперативные мероприятия. Дополнительной информацией нацобъединение не располагает», — приводит РИА Недвижимость комментарии объединения.
В сообщении также отмечается заинтересованность объединения «в скорейшем разрешении данной ситуации» и готовность «оказать всестороннее содействие следствию».
НОСТРОЙ — крупнейшее в России объединение саморегулируемых организаций в строительной сфере.
Напомним, на прошлой неделе арестовали бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева, которого обвиняют в мошенничестве на 20 млн рублей.