ФСБ задержала жителя Забайкалья за госизмену

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в государственной измене.

По данным следствия, местный житель по заданию украинских спецслужб собирал информацию о российских военных и передавал её представителю другой стороны. Кроме того, он раскрыл персональные данные своих коллег, поддержавших спецоперацию.

По данным следствия, местный житель по заданию украинских спецслужб собирал информацию о российских военных и передавал её представителю другой стороны. Кроме того, он раскрыл персональные данные своих коллег, поддержавших спецоперацию.

Следователи отмечают, что задержанный также публиковал в интернете призывы к совершению терактов на территории России. Эти действия стали основанием для возбуждения ещё одного уголовного дела.

Против мужчины открыты производства по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности) и статье 275 УК РФ (государственная измена). Сейчас проводится расследование.

