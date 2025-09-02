На Урале задержали еще одного фигуранта дела о пытках на автомойке

В Каменске-Уральском задержали и взяли под стражу еще одного фигуранта громкого дела о похищениях и вымогательствах, сообщает официальный Telegram канал ГУ МВД России по Свердловской области.
По информации ведомства, фигурант 2003 года рождения ранее был объявлен в федеральный розыск. Его обвиняют в похищении человека из корыстных побуждений, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Как заявил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых, силовики застали подозреваемого врасплох, когда он отмечал свой день рождения на съемной квартире вместе со своей девушкой.
«Шестнадцатый по счёту подозреваемый — гражданин Рябов, 2007 года рождения, также находящийся в федеральном розыске, где-то “залег на дно”. Сыщики рекомендуют ему не усугублять ситуацию и добровольно явиться в полицию», — добавил Горелых.
Следствием установлено, что группировка под руководством местного жителя Александра Лачугина действовала в Каменске-Уральском в 2023—2024 годах. Жертвами становились в том числе несовершеннолетние. Похищенных силой увозили, в частности, на автомойку на улице Карла Маркса, где их избивали и выдвигали требования имущественного характера.