Путин и Си Цзиньпин прогулялись по резиденции в Пекине

Владимир Путин в настоящее время находится в Китае. Лидеры КНР и РФ провели как личную встречу, так и встретились с другими главами государств, которые также изначально приехали в Китай для участия в саммите ШОС. Последний завершился накануне. Сейчас гости китайской столицы готовятся к военному параду, который КНР организовывает в годовщину победы китайского народа в войне с японскими оккупантами и окончанию Второй мировой войны.