Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область. Что известно

Ростовская область подверглась ночной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате налета в Ростове-на-Дону были повреждены многоэтажные дома, а в одной из квартир обнаружили неразорвавшийся боеприпас, что привело к эвакуации сотен жителей.
Как сообщило Министерство обороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Ростовской области.
Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил ущерб в результате атаки. Он также рассказал, что на западной окраине Ростова и возле хутора Красный Крым загорелась трава, но огонь был потушен еще ночью. В микрорайоне Левенцовский повреждения получили две многоэтажки: на улице Ткачева фасад и кровля 19-этажного здания получили повреждения (эвакуация не потребовалась), а у 25-этажной постройки на улице Еляна пострадали фасад и остекление в квартирах. Глава области также добавил, что ночью за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок, но серьезных травм никто из них не получил.
Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин написал в своем телеграм-канале, что он сразу же выехал на место происшествия в Левенцовский микрорайон. По сообщению главы города, на месте были оперативно развернуты экстренные службы, оказывалась необходимая помощь. Пункт временного размещения был обустроен на базе школы № 115. Для жильцов начала работу горячая линия.
В начале восьмого утра мэр Александр Скрябин сообщил, что в одной из квартир поврежденного здания, в ходе оперативно-следственных действий, был обнаружен неразорвавшийся заряд. В целях обеспечения безопасности экстренно эвакуировали 320 жителей из этого дома. Для размещения людей задействовали пункт временного размещения на базе школы № 115. Из-за этого 2 сентября прием детей в данное учебное заведение не проводился, а обучение было переведено в дистанционный формат. Градоначальник уточнил, что очные занятия возобновятся после завершения всех необходимых мероприятий в поврежденном здании и возвращения эвакуированных граждан.
К 7:55 оцепление поврежденных зданий было снято, а их жителям предложено вернуться в свои квартиры. Службы приступили к ликвидации последствий. Группы для поквартирного обхода и оценки ущерба начнут деятельность после завершения всех оперативных мероприятий.