Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область. Что известно

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил ущерб в результате атаки. Он также рассказал, что на западной окраине Ростова и возле хутора Красный Крым загорелась трава, но огонь был потушен еще ночью. В микрорайоне Левенцовский повреждения получили две многоэтажки: на улице Ткачева фасад и кровля 19-этажного здания получили повреждения (эвакуация не потребовалась), а у 25-этажной постройки на улице Еляна пострадали фасад и остекление в квартирах. Глава области также добавил, что ночью за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок, но серьезных травм никто из них не получил.