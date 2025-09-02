Ричмонд
В курском приграничье два человека подорвались на минном поле

КУРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Мужчины в возрасте 28 и 38 лет подорвались на минном поле неподалеку от села Поповка Рыльского района Курской области.

Источник: РИА "Новости"

Они погибли на месте, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Вчера вблизи села Поповка Рыльского района на минном поле подорвались два мирных жителя. Это мужчины [в возрасте] 38 и 28 лет. Оба, к глубокой скорби, погибли на месте», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

