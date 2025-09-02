В курском приграничье два человека подорвались на минном поле

Они погибли на месте, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Вчера вблизи села Поповка Рыльского района на минном поле подорвались два мирных жителя. Это мужчины [в возрасте] 38 и 28 лет. Оба, к глубокой скорби, погибли на месте», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
