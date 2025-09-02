В Курской области два человека погибли, подорвавшись на минном поле

В Рыльском районе Курской области произошла трагедия: двое мирных жителей погибли, подорвавшись на минном поле вблизи села Поповка. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. По данным Хинштейна, жертвами произошедшего стали мужчины 38 и 28 лет. Они скончались от полученных ранений непосредственно на месте происшествия.

В связи с произошедшим, губернатор обратился к жителям приграничных районов, призвав их к крайней бдительности. Он подчеркнул, что территории региона по-прежнему изобилуют неразорвавшимися боеприпасами, и призвал граждан беречь себя.

По информации Первого канала, со ссылкой на министра обороны РФ Андрея Белоусова, уже разминировано 42 тысячи гектаров территории области, а также 11 тысяч зданий и сооружений и 768 километров дорог, уничтожено 443 тысячи взрывоопасных предметов. При этом Белоусов подчеркнул, что предстоит еще «очень большая работа», которую необходимо завершить в самые сжатые сроки, чтобы не просто закончить разминирование, но и создать условия для работы строителей по восстановлению жилья и социальных объектов. Над решением этой задачи совместно работают Министерство обороны и МЧС.