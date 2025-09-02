Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгородский губернатор сообщил об атаках более 120 БПЛА за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью 123 беспилотников, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадали шесть человек, обошлось без жертв.

Источник: РИА "Новости"

Согласно ежедневной сводке, были атакованы Алексеевский, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский муниципальный округа, а также Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы. В поселке Борисовка пострадали четверо мужчин, в селе Беленькое была ранена женщина. В городе Грайворон пострадала 18-летняя девушка.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. В регионе введены режим КТО и режим ЧС федерального уровня. Вчера силы ПВО сбили над территорией области 12 БПЛА, сегодня ночью Минобороны РФ об атаках не сообщало.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше