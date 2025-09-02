Ричмонд
В Москве осудили мужчину, вовлекавшего подростков в зацепинг

Суд в Москве приговорил к 10 месяцам исправительных работ жителя столицы, который вовлекал подростков в занятие зацепингом. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Источник: Freepik

— Осужденный в ходе личных встреч в декабре 2024 года и январе 2025 года вовлек несовершеннолетних в занятие зацепингом. В результате подростки совершали проезды на крышах электропоездов по железнодорожным станциям в Москве совместно с осужденным либо самостоятельно. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Осужденному 19 лет. Следователи напомнили, что склонение и вовлечение подростков к занятию зацепингом грозит уголовной ответственностью.

Ранее мировой суд города Москвы признал основателя «русского зацепинга» Романа Громова виновным в вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни. Однако, учитывая, что в ходе расследования дела мужчина был под стражей, его освободили от наказания.