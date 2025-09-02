Болгария не будет расследовать инцидент с самолетом фон дер Ляйен

«Помехи исходят из Хельсинки, через Черное море, из Еревана, Тбилиси, с Кипра, из Сирии и до самого Триполи. Такое происходит каждый день. Когда возникают помехи в сигнале GPS, мы используем инструментальную навигацию… Нет смысла проводить расследование, поскольку эти помехи не являются ни гибридными, ни киберугрозами», — заявил журналистам премьер, слова которого цитирует Болгарское национальное радио (БНР).