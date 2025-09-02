Ричмонд
Болгария не будет расследовать инцидент с самолетом фон дер Ляйен

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Болгария не будет проводить расследование по факту отключения сигнала GPS у самолета, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявил премьер-министр страны Росен Желязков.

Источник: © РИА Новости

Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало «вмешательство России».

«Помехи исходят из Хельсинки, через Черное море, из Еревана, Тбилиси, с Кипра, из Сирии и до самого Триполи. Такое происходит каждый день. Когда возникают помехи в сигнале GPS, мы используем инструментальную навигацию… Нет смысла проводить расследование, поскольку эти помехи не являются ни гибридными, ни киберугрозами», — заявил журналистам премьер, слова которого цитирует Болгарское национальное радио (БНР).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту.

Ранее сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.

