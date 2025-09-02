Суд приговорил экс-главу управления Минобороны Оглоблина к 9 годам

235-й гарнизонный военный суд признал бывшего начальника управления планирования связи Вооруженных сил России Александра Оглоблина виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначены девять лет лишения свободы в колонии строгого режима по совокупности с предыдущим приговором и штраф в размере 12 млн руб., передает корреспондент РБК из зала суда.
Адвокат Оглоблина Максим Довгань отказался прокомментировать РБК приговор военного суда.
Гособвинитель просил назначить Оглоблину 12 лет и шесть месяцев лишения свободы и штраф в 60 млн руб. По словам прокурора, вина бывшего военного полностью подтверждается собранными материалами.
Согласно обвинению, в 2016—2021 годах Минобороны заключило с ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” госконтракты на поставку оборудования связи на сумму более 1,2 млрд руб. Контроль за их исполнением возлагался на Оглоблина. Следствие полагает, что за общее покровительство он получил от представителей предприятия 12 млн руб. В октябре 2024 года генерал-майор был задержан и арестован.
Процесс по делу Оглоблина проходил в закрытом режиме.
На первом заседании после оглашения обвинения он признал факт получения денег, но оспорил квалификацию, указывал Довгань. По его словам, уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной и дал показания на других генералов, в том числе на бывшего начальника Главного управления связи ВС России Вадима Шамарина и бывшего заместителя начальника Генштаба Халила Арсланова. Довгань утверждал, что в соответствии с положениями УК его клиент подлежал освобождению от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
В последнем слове Оглоблин заявил, что признает вину и раскаивается, подчеркнув, что сотрудничал со следствием и не нанес ущерба. Он просил суд учесть это и не назначать ему максимально строгое наказание.
Ранее по аналогичному эпизоду, связанному с «Телтой», был осужден бывший начальник Главного управления связи ВС генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Осенью он признал вину в получении 36 млн руб. от руководителей завода, и в апреле Московский гарнизонный военный суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима. Кроме того, Шамарина лишили звания генерал-лейтенанта, а полученные средства были конфискованы. Бывший замначальника Генштаба Арсланов летом был приговорен к 17 годам заключения.
Сегодняшний приговор — второй для Оглоблина. В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к четырем с половиной годам заключения, а также лишил его двух орденов и генеральского звания за хищение 1,6 млрд руб. бюджетных средств при реализации госконтракта на поставку оборудования в рамках программы цифровизации вооруженных сил.