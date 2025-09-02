Суд приговорил экс-главу управления Минобороны Оглоблина к 9 годам

На первом заседании после оглашения обвинения он признал факт получения денег, но оспорил квалификацию, указывал Довгань. По его словам, уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной и дал показания на других генералов, в том числе на бывшего начальника Главного управления связи ВС России Вадима Шамарина и бывшего заместителя начальника Генштаба Халила Арсланова. Довгань утверждал, что в соответствии с положениями УК его клиент подлежал освобождению от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.