Экс-глава управления связи ВС РФ Оглоблин получил девять лет колонии за крупную взятку

Александр Оглоблин, курировавший госконтракты на поставку связи для Минобороны на общую сумму более 1,2 млрд рублей, в период с 2016 по 2021 год получил 12 млн рублей за «общее покровительство» от представителей пермского завода «Телта». Бывший чиновник признан виновным в получении особо крупной взятки, а рассмотрение его дела проходило в закрытом режиме.