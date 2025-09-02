Экс-глава управления связи ВС РФ Оглоблин получил девять лет колонии за крупную взятку

Решением 235-го Гарнизонного военного суда, бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ Александр Оглоблин приговорен к девяти годам лишения свободы. Он признан виновным в получении взятки в 12 млн рублей от пермского завода «Телта», поставлявшего в войска устройства связи, сообщает ТАСС.
Суд также назначил Оглоблину штраф в 12 млн рублей. Он будет отбывать девятилетний срок в колонии строгого режима, что связано с его прошлым приговором. Обвинение изначально запрашивало заключение на 12,5 лет.
Александр Оглоблин, курировавший госконтракты на поставку связи для Минобороны на общую сумму более 1,2 млрд рублей, в период с 2016 по 2021 год получил 12 млн рублей за «общее покровительство» от представителей пермского завода «Телта». Бывший чиновник признан виновным в получении особо крупной взятки, а рассмотрение его дела проходило в закрытом режиме.
Для него это уже второе уголовное дело. Московский гарнизонный военный суд в феврале 2022 года приговорил его к 4,5 годам колонии за хищение 1,6 млрд рублей путем мошенничества и лишил звания генерал-майора.